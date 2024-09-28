Вратарь СКА Серебряков — о ротации: «Безусловно, сбивается тонус»

Вратарь СКА Никита Серебряков в комментарии для «СЭ» высказался о количестве своего игрового времени в команде.

— По началу сезона заметно, что тренерский штаб регулярно проводит ротацию во вратарской линии: то ты выходишь, то Артемий Плешков. Каково это, когда не играешь полные матчи на регулярной основе?

— Безусловно, сбивается тонус. Но я бы не сказал, что нас прям много поменяли. Один раз только меня поменяли, и вот в матче с «Северсталью», да, мне дали немного игрового времени. Естественно, когда нет игрового тонуса, любому вратарю будет тяжело. Но таков путь, будем работать.

— Есть внутреннее понимание, почему сейчас так происходит?

— Я не думаю об этом. Я выхожу каждый день, тренируюсь, готовлюсь к каждой игре, — сказал Серебряков «СЭ».

С начала сезона 28-летний Серебряков принял участие в трех матчах СКА и пропустил восемь шайб. Суммарно Никита провел на площадке 101 минуту и 24 секунды. Показатель отраженных Серебряковым бросков — 84,9%.

21-летний Артемий Плешков сыграл в восьми матчах (435 минут и 44 секунды на льду), пропустил 18 шайб и отразил 92,4% бросков по своим воротам.