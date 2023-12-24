Голкипер «Спартака» Рибар: «Ковальчук — невероятный человек. Надеюсь, он поможет нам»

Вратарь «Спартака» Патрик Рибар оценил игру нового одноклубника Ильи Ковальчука, который вернулся в клуб.

40-летний форвард забросил шайбу в пустые ворота в концовке матча против «Куньлуня» (5:2).

«Мы провели хороший первый период, в котором забросили три шайбы. Да, допустили несколько ошибок, но, тем не менее, выиграли. Как оценю игру Ковальчука? Он не выступал два с половиной года, но сыграл действительно хорошо. Илья все еще в форме. Надеюсь, он поможет нам. Пока что я с ним не разговаривал. Ковальчук — невероятный человек. У него очень много опыта», — цитирует Рибара «РБ Спорт».

Ковальчук вернулся в «Спартак» спустя 22 года, он не играл за красно-белых с 2001-го.

В регулярном чемпионате КХЛ Ковальчук не забивал больше двух лет — с 27 февраля 2021 года, когда он отличился за «Авангард» в игре против «Барыса» (5:2).