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Сегодня, 11:45

Канадский легионер «Трактора» Фукале: «Все политические моменты отодвинул в сторону»

Михаил Зислис
Обозреватель
Хоккеист Зак Фукале
Зак Фукале.
Фото Global Look Press
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Голкипер Зак Фукале, в межсезонье подписавший контракт с челябинским клубом, в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, почему решил приехать играть в Россию.

— Я прочитал интервью, которое вы дали канадскому изданию Journal de Quebec, где корреспондент задавал много вопросов о текущей политической ситуации. Чувствовали какое-то давление со стороны родных и близких?

— Перед тем как принимать решение и говорить «да» или «нет», вы задаете различные вопросы, чтобы иметь перед глазами максимально полную картину происходящего. Это касается не только меня, но и любого игрока. Я задавал вопросы людям, которых знаю и кому доверяю — в России, Канаде, США. Все политические моменты отодвинул в сторону и прикинул, какой следующий шаг будет для меня лучшим с хоккейной точки зрения. На этом и сконцентрировался.

Я не политик и еду в КХЛ не для того, чтобы принимать участие в каких-либо политических процессах. Моя задача — играть в хоккей, делать это хорошо, получать удовольствие от процесса, помогать своей команде побеждать и, надеюсь, завоевать чемпионство. Вот главное, чем я руководствовался при выборе. Были у меня вопросы и о том, как организована лига, о безопасности, о логистике, об инфраструктуре. Полученные ответы от знающих людей меня полностью устроили. Как думаете, я честно вам ответил?

— Абсолютно. У меня нет сомнений. Каждый человек сам выбирает, как хочет жить.

— Так и есть! Я канадец, который игрой в хоккей зарабатывает себе на жизнь, и у меня есть возможность выступать на очень высоком уровне в КХЛ. Это мне нравится. Остальные вопросы можно всегда решить по прошествии какого-то времени.

Полностью интервью Зака Фукале читайте на сайте «СЭ».

Хоккей
КХЛ
ХК Трактор
Зак Фукале
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