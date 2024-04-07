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Сегодня, 08:38

Голкипер «Трактора» Мыльников подвел итоги матча против «Локомотива»

Виктория Кравченко
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Вратарь «Трактора» Сергей Мыльников подвел итоги матча против «Локомотива» (1:2). Благодаря этой победе ярославская команда повела 3-0 в полуфинальной серии Кубка Гагарина.

— Хороший матч в целом провели. Должны были выигрывать, но, к сожалению, проиграли. Соперник доминировал два периода, в третьем мы включились, забили гол, но, к сожалению, этого не хватило.

— Насколько тяжело вам было входить в игру по ходу плей-офф?

— Тяжелого здесь нет ничего. Было немного сложновато в первой игре, когда Зак Фукале получил травму. Но на второй матч я вышел готовым как в физическом, так и в ментальном плане. Никаких проблем, — цитирует Мыльникова «РБ Спорт».

«Локомотив» повел в серии до четырех побед со счетом 3-0. Следующий матч между командами состоится 8 апреля в Челябинске.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vratar-traktora-my-l-nikov-nado-zakatat-rukava-nachat-trudit-sya-izo-vseh-sil/
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Трактор
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