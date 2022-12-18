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Сегодня, 15:11

Голкипер Вячеслав Бутеец возвращается в «Трактор» из аренды в «Сочи»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Вратарь Вячеслав Бутеец покидает «Сочи», сообщает пресс-служба клуба.

По данным источника, прекращено действие договора аренды между сочинским клубом и «Трактор» о переходе 20-летнего игрока. Вратарь возвращается в челябинский клуб.

Договор аренды между клубами был подписан в ноябре 2022 года. Бутеец в итоге не провел ни одного матча в составе «Сочи».

В текущем сезоне он сыграл 17 матчей за «Челмет» в ВХЛ и одержал восемь побед. Его коэффициент надежности — 2,31, процент отраженных бросков — 92,4.

В межсезонье 2022 года Бутеец был выбран на драфте новичков НХЛ командой «Анахайм» в шестом раунде под общим 178-м номером.

Источник: https://t.me/sochihc/6656
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