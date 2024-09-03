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Сегодня, 20:37

Голы Каюмова и Кирьянова повторили рекорд скорострельности в КХЛ

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Голы игроков «Локомотива» Артура Каюмова и Никиты Кирьянова, забитые в матче за Кубок открытия против магнитогорского «Металлурга» (3:2), повторили рекорд скорострельности в КХЛ.

Хоккеисты отличились во втором периоде встречи с разницей в десять секунд. Такой же интервал между заброшенными шайбами был у Владислава Картаева и Петри Контиолы в ворота «Слована» в августе 2017 года.

В следующем матче «Магнитка» примет дома СКА, а «Локомотив» сыграет в гостях с «Ладой». Обе встречи пройдут 5 сентября.

Артур Каюмов
Хоккей
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
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