Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 16:21

Голышев поделился эмоциями после победы над «Куньлунем»

Камила Абдурахманова
Telegram Дзен

Нападающий «Автомобилиста» Анатолий Голышев поделился эмоциями после победы над «Куньлунем» (2:1 ОТ) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

— Тяжелая игра. Против «Куньлуня» всегда тяжело играть. Еще роль сыграла разница во времени. У нас был довольно длинный день, и хорошо, что мы выиграли и дотерпели. Мы довольны, едем дальше.

— Вы забросили первую шайбу только в середине второго периода. Как так получилось?

— Такая игра. Скажем так, игра была «кость в кость», терпели и ждали момента. В принципе, были хорошие моменты в большинстве и у меня, но ничего страшного. Главное, что выиграли. Мы просто выходим и играем каждую игру. Не думаем о серии, главное — побеждать. Будем стараться продолжать ее.

— Вы следите за турнирной таблицей?

— Конечно, следим. Плотная таблица как на Западе, так и на Востоке. Каждый день что-то меняется, и это хорошо. Особо стараемся не думать о таблице, а больше о сопернике. Мы просто выходим, делаем свою работу и играем на победу, — заявил Голышев Legalbet.ru.

«Автомобилист» с 70 очками занимает третью строчку турнирной таблицы Восточной конференции. Команда одержала 11 побед подряд, в том числе в матче с пекинским клубом.

Источник: Legalbet.ru
Анатолий Голышев
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Куньлунь Ред Стар
Читайте также
Песков ответил на вопрос, считает ли Путин врагом Зеленского
Трамп меняет мир криптовалюты. Что нужно знать
Велогонщикам запретили дышать угарным газом
Число погибших после стрельбы в шведской школе возросло до 11 человек
Трамп призвал сделать Бобровского членом Зала хоккейной славы
«Зенит» готов отдать астрономическую сумму за молодого бразильца
Популярное видео
«Вашингтон» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
Когда Россию пустят на Игры и ЧМ, «Спартак» очень много пропускает
«Даллас» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Голы и травма Ливо, борьба за плей-офф, судейство в КХЛ
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя