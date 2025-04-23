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Допинг

Сегодня, 17:04

Голышев с 2017 по март 2025 года четырежды проверялся РУСАДА

Камила Абдурахманова
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Форвард «Автомобилиста» Анатолий Голышев четыре раза проходил проверку на допинг с 2017 по март 2025 года, сообщает ТАСС.

Последний раз Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) проверяло капитана «Автомобилиста» на допинг в марте 2025 года. До этого тестирование проводилось в 2017, 2018 и 2024 годах.

Ранее СМИ сообщили, что допинг-проба, взятая у Голышева, оказалась положительной. Согласно источникам, спортсмена отстранили на прошлой неделе. «Автомобилист» в среду заявил, что получил уведомление о результатах допинг-пробы своего нападающего.

В сезоне-2024/25 «Автомобилист» уступил «Ак Барсу» в первом раунде Кубка Гагарина. Голышев принял участие в 59 матчах регулярного чемпионата и плей-офф, набрав 38 (14+24) очков.

За свою карьеру в КХЛ Голышев неизменно выступал за «Автомобилист», сыграв в общей сложности 607 матчей и набрав 355 (159+196) очков.

Источник: ТАСС
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Анатолий Голышев
Хоккей
КХЛ
ХК Автомобилист
РУСАДА
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