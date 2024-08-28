Голышев считает уход Широкова потерей для «Автомобилиста»

Нападающий «Автомобилиста» Анатолий Голышев в интервью «СЭ» прокомментировал уход из команды форварда Сергея Широкова.

— В какой момент сезона «Автомобилисту» удалось переключиться и показать классный результат в плей-офф?

— У нас отличный коллектив. Серега Широков здорово сплачивал команду. Хорошо работал тренерский штаб. Конечно, были трудности, как и у любой команды, но мы их преодолевали за счет единства и работы.

— Кто будет сплачивать команду после ухода Широкова?

— Это могут сделать все. У нас дружная команда. Проблем не будет.

— Уход Широкова — потеря для «Автомобилиста»? Такой опытный человек привносит дух победителя.

— Сто процентов. Серега — заслуженный мастер. Я считаю, что это большая потеря для команды.

— Как реагировали на слухи об отставке Николая Заварухина?

— Желтую прессу не читаем. Мы знаем, что происходит в команде. Не думали об этом и даже не обсуждали в раздевалке. Мы верим друг в друга так же, как и в тренерский штаб. И они, тренеры, тоже верят в нас. Мы понимали, кто и для чего это пишет, чтобы дестабилизировать команду. Но мы оставались коллективом и прошли это.