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Сегодня, 16:45

Гомоляко — о компенсации за Дер-Аргучинцева: «Кто-то говорит про 100 миллионов, но такой суммы не было»

Михаил Скрыль
Корреспондент
Семен Дер-Аргучинцев.
Фото Global Look Press
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Спортивный директор магнитогорского «Металлурга» Сергей Гомоляко в интервью «СЭ» высказался о переговорах с «Торпедо» по обмену форварда Семена Дер-Аргучинцева.

— Почему позиция центрального нападающего резко стала дефицитной для «Металлурга»? Клуб не договорился с Дер-Аргучинцевым, Кадейкиным.

— В данный момент мы заложники этой ситуации. Во-первых, у нас нет игроков на обмен, если вы говорите про Дер-Аргучинцева. Я с ним и с «Торпедо» разговаривал еще в прошлом году. Предлагали деньги. Кто-то говорит про 100 миллионов, но такой суммы не было. Она в два раза меньше — и это предел. Во-вторых, сейчас никому не нужны деньги. Нужны только хоккеисты. Если бы в свое время из «Металлурга» не поменяли Каменева, Спиридонова, Дорофеева, то, может быть, и не было бы дефицита на позиции.

— За межсезонье «Металлург» сделал несколько офершитов. Не разочаровались в этом инструменте привлечения игроков? Не все офершиты получились успешными.

— Все они оказались неудачными только потому, что каждый менеджер договаривается об обменах хоккеистов. Деньги никому не нужны. Если бы нам изначально было кого предложить за Гераськина или Алистрова, хотя там другая ситуация, то мы бы сделали это. Но мы не хотим отдавать наших перспективных молодых хоккеистов, которые могут и «Лисам» помочь, и в дальнейшем вырасти в хороших хоккеистов, которые будут играть дома. И не придется делать офершиты. У «Лисов» хорошая команда. Через какое-то время ребята должны играть в «Металлурге».

— Вы объяснили неэффективность офершитов. Почему тогда клуб делал их?

— Попытались — деваться некуда. Я же говорю, если бы у нас были хоккеисты, мы бы не делали офершиты. Попробовали — не прошло.

Полностью интервью Гомоляко «СЭ» читайте здесь

ХК Металлург (Магнитогорск)
Семен Дер-Аргучинцев
Сергей Гомоляко
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