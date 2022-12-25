Гомоляко рассказал, как шли переговоры по подписанию Бурмистрова

Спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко в интервью «СЭ» рассказал о подписании нападающего Александра Бурмистрова.

- Расскажите о приглашении Александра Бурмистрова. Сложно было подписать такого форварда в «Металлург»?

— Переговоры шли долго. Мы хотели видеть его еще в прошлом году, но не получилось. Сейчас долго ждали «Ак Барс», пока казанцы расторгнут с ним контракт. Хорошо, что дождались, и все так сложилось.

— Принципиально было дождаться, когда «Ак Барс» расторгнет контракт с Бурмистровым?

— Естественно.

— А варианты обмена предлагались?

— Предлагались, но в нашей команде не на кого менять. Все игроки нас устраивают. Мы не пошли на обмен.

23 декабря 2022 «Металлург» заключил контракт с 31-летним форвардом до конца сезона 2022/23