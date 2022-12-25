Гомоляко рассказал, как шли переговоры по подписанию Бурмистрова

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Спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко в интервью «СЭ» рассказал о подписании нападающего Александра Бурмистрова.
- Расскажите о приглашении Александра Бурмистрова. Сложно было подписать такого форварда в «Металлург»?
— Переговоры шли долго. Мы хотели видеть его еще в прошлом году, но не получилось. Сейчас долго ждали «Ак Барс», пока казанцы расторгнут с ним контракт. Хорошо, что дождались, и все так сложилось.
— Принципиально было дождаться, когда «Ак Барс» расторгнет контракт с Бурмистровым?
— Естественно.
— А варианты обмена предлагались?
— Предлагались, но в нашей команде не на кого менять. Все игроки нас устраивают. Мы не пошли на обмен.
23 декабря 2022 «Металлург» заключил контракт с 31-летним форвардом до конца сезона 2022/23