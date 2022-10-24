Спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко в интервью «СЭ» ответил на вопрос о доверии к главному тренеру Илье Воробьеву.

— К Илье Воробьеву сейчас полное доверие?

— У меня всегда к нему доверие. Я давно знаю Илью Петровича. Вижу, как он работает. Таких тренеров мало. Даже если руководство потеряет к нему доверие, буду говорить, что надо дать доработать до конца сезона. У меня всегда была такая позиция. Тем более, по-вашему, какие кандидаты на замену Ильи Петровича?

— Из тех, кто в штабе, — Дмитрий Рябыкин.

— Мы не рассматриваем помощников Ильи Петровича как замену главного тренера. Считаю, если уйдет Воробьев, то должен уйти весь тренерский штаб. Летом я предупредил штаб об этом. Если мы все хотим работать, значит, надо помогать друг другу и Илье Петровичу. Надо сформировать эффективную тренерскую команду.