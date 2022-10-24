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Сегодня, 15:35

Гомоляко — о тренерах «Магнитки»: «Если уйдет Воробьев, то должен уйти весь тренерский штаб»

Гомоляко рассказал о доверии к главному тренеру «Магнитки» Илье Воробьеву
Михаил Скрыль
Корреспондент
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Спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко в интервью «СЭ» ответил на вопрос о доверии к главному тренеру Илье Воробьеву.

— К Илье Воробьеву сейчас полное доверие?

— У меня всегда к нему доверие. Я давно знаю Илью Петровича. Вижу, как он работает. Таких тренеров мало. Даже если руководство потеряет к нему доверие, буду говорить, что надо дать доработать до конца сезона. У меня всегда была такая позиция. Тем более, по-вашему, какие кандидаты на замену Ильи Петровича?

Николай Голдобин. «Всегда говорил: «Я Колю не отдам». Интервью Гомоляко — о Голдобине, Воробьеве и будущем «Магнитки»

— Из тех, кто в штабе, — Дмитрий Рябыкин.

— Мы не рассматриваем помощников Ильи Петровича как замену главного тренера. Считаю, если уйдет Воробьев, то должен уйти весь тренерский штаб. Летом я предупредил штаб об этом. Если мы все хотим работать, значит, надо помогать друг другу и Илье Петровичу. Надо сформировать эффективную тренерскую команду.

«Металлург» занимает первое место в Восточной конференции. Сегодня, 24 октября, команда сыграет с «Ак Барсом» в регулярном чемпионате КХЛ.
Илья Воробьев
ХК Металлург (Магнитогорск)
Сергей Гомоляко
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