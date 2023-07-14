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Сегодня, 16:30

Гомоляко — о Михайлисе: «Он не против даже в середине сезона продлить контракт»

Михаил Скрыль
Корреспондент
Никита Михайлис.
Фото Global Look Press
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Спортивный директор магнитогорского «Металлурга» Сергей Гомоляко в интервью «СЭ» объяснил, почему форвард Никита Михайлис согласился только на однолетний контракт.

— Почему Никиту Михайлиса подписали только на один год?

— Каждый менеджер хочет подписать хорошего хоккеиста не на год, не на два, а на три, четыре. Но здесь сказалось желание игрока. Он хочет посмотреть, как его будет использовать новый тренерский штаб. Понятно, что Никита изъявил желание играть здесь. Хоккей Андрея Разина ему подходит. Он захотел посмотреть, как сложится год. А так, он не против даже в середине сезона продлить контракт. Это дело времени.

Михайлис — воспитанник казахстанского хоккея. Большую часть карьеры форвард провел в системе «Барыса». В сезоне-2021/22 Никита установил личный рекорд по очкам, набрав 46 (19+27) баллов.

В конце мая 27-летний форвард подписал однолетний контракт с «Металлургом».

Полностью интервью Гомоляко «СЭ» читайте здесь

Никита Михайлис
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
Сергей Гомоляко
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