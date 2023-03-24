0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 13:50

Гомоляко выразил уверенность, что выбранный на драфте НХЛ Юров останется в «Металлурге»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко заявил, что нападающий Данила Юров, выбранный в прошлом году на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесотой» в первом раунде, должен остаться в магнитогорской команде.

«Мы выйдем тренироваться 27 марта, а кто из игроков останется на следующий год, будем думать в процессе тренировок. Юров, понятно, остается, так как он молодой, по регламенту кроме как в НХЛ он не может никуда уехать от нас. Но мы все думаем, и он, думаю, понимает, что ему надо окрепнуть, стать лидером команды, а потом уже ехать. Думаю, что на следующий год Юров будет полноправным игроком основного состава», — приводит слова Гомоляко ТАСС.

Юров прошлым летом был выбран «Миннесотой» под общим 24-м номером, его контракт с «Металлургом» истечет 30 апреля. В сезоне-2022/23 19-летний форвард в 59 матчах регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) забросил шесть шайб и отдал шесть передач, в плей-офф он провел 11 матчей. Юров является серебряным призером юниорского чемпионата мира 2021 года.

Источник: https://tass.ru/sport/17361333
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
Сергей Гомоляко
0
Читайте также
Овечкин побил рекорд Гретцки по количеству сезонов с 40 голами
Названа причина срыва боя Усика и Фьюри
Сын губернатора Усса сбежал из-под домашнего ареста в Милане
Путин постановил учредить медаль «За храбрость»
В СФ ответили на предложение убедить Киев продать новые регионы России
Посольство РФ назвало малодушием реакцию Кирби на награждение пилотов Су-27
Популярное видео
Ларионов — во втором раунде, провал «Салавата»
Квартальнов и «Спартак», арена «Сибири», «Ак Барс» выиграл «Восток»
Слова Крылова, скандал с гимном в Сибири, провал «Барыса»
«Адмирал» — гроза авторитетов. Что будет дальше с клубом?
Григорий Дронов: кризис «Магнитки», конкуренция на «Востоке»
Провал «Спартака», почему не играет Гусев, странные матчи в КХЛ
Кто сотворил сказку «Торпедо», останется ли Ларионов, раскупят ли звезд команды: лайв
Ларионов победил СКА, «Ак Барс» выиграет Восток?
Мичков о сезоне в «Сочи»: интервью после победы над «Спартаком»
Николай Голдобин: почему его сажают в запас, поедет ли в НХЛ
Егор Яковлев: что творится в «Магнитке», боялись ли Квартальнова
Илья Ежов: что он сказал скамейке «Ак Барса» и Радулову
Скандал с Проворовым, безумный сезон «Бостона», танкинг за Бедарда
Радулов vs Шевченко: яркий разговор со звездой «Ак Барса»
Кто же победит на «Востоке», огненное «Зеленое дерби»
Шипачев: Знарок и проблемы «Ак Барса», отношения с Радуловым и Билялетдинов
Кулемин: конец карьеры, заражение и травма, лимит на легионеров в КХЛ
Шакир Мухамадуллин: НХЛ, ошибки и физика, Америка
Трансферы «Салавата», уйдет ли Кадейкин, будущее Козлова
Отставка Светлова, рекорд по поражениям: интервью генменеджера «Сочи»
Что творится в «Магнитке» / Никитин и шоу-бизнес / битва за плей-офф
Никитин: хоккей и шоу-бизнес, сын Кошечкина, Варнаков
Шумаков, Ткачев, Бывальцев: интервью гендиректора «Трактора»
«Ак Барс» побеждает с Биллом, голы Мичкова, кошмарная серия «Сочи»
Будущее Жамнова в сборной, Билялетдинов в «Ак Барсе»
Матч звезд, итоги КХЛ к перерыву, анонс Кубка Первого канала
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Михайлов: «Без голов в большинстве СКА будет трудно выиграть Кубок Гагарина»

Андрей Разин может стать новым главным тренером «Магнитки»