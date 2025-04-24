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Сегодня, 16:35

Гончарук продлил контракт с «Торпедо» на один год

Алина Савинова
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Нападающий Сергей Гончарук подписал новый однолетний контракт с «Торпедо», сообщает пресс-служба нижегородского клуба.

25-летний форвард выступает за нижегородцев на протяжении шести сезонов. Всего на его счету 319 матчей в КХЛ, в которых он набрал 112 (68+44) очков.

«Я остаюсь еще на один сезон, можно сказать, в родном для меня клубе. Это будет мой седьмой сезон в «Торпедо». Надеюсь, в скором времени будем радовать вас хорошим хоккеем уже на новой арене», — сказал Гончарук в видео, опубликованном в Telegram-канале «Торпедо».

В сезоне-2024/25 «Торпедо» вышло в первый раунд плей-офф КХЛ, где в четырех играх уступило «Локомотиву».

Источник: https://t.me/torpedonn/16030
Хоккей
КХЛ
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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