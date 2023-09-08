Гордеев рассказал, какие эмоции испытал, когда в дебютной встрече встретился с «Авангардом»

Хоккеист «Сибири» Федор Гордеев рассказал, какие эмоции испытал, когда в дебютной встрече встретился с «Авангардом».

«Что говорить о моем нынешнем коллективе, если еще недавно у меня в мыслях не было возвращения в Россию. Спокойно строил карьеру в Северной Америке. Все произошло во многом спонтанно. Честно говоря, до сих пор не верится, что перебрался обратно. Да еще и дебютная встреча в КХЛ пришлась на родной «Авангард». Не могу сказать, что спустя годы после ухода из клуба и отъезда за океан ничего не испытал. Напротив. Вдобавок я приехал в свой город Омск. Когда выходил на лед, сердце билось часто-часто. Но после стольких лет отсутствия все вокруг кажется другим: общение, культура», — приводит слова Гордеева RT.