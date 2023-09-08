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Сегодня, 17:59

Гордеев вспомнил историю знакомства с главным тренером «Сибири» Немировски

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Хоккеист «Сибири» Федор Гордеев вспомнил историю знакомства с главным тренером команды Дэвидом Немировски.

«От момента первых переговоров до подписания контракта прошло всего две недели. Мне очень повезло, что Дэвид Немировски тоже живет в Торонто. Познакомились с ним, после чего у нас и состоялся предметный разговор. Далее все развивалось стремительно. Решил, что на данный момент для меня «Сибирь» лучший вариант. Был удивлен интересу со стороны тренера, но он сказал, что уже наслышан обо мне. Более того, полностью обрисовал план на грядущий сезон», — приводит слова Гордеева RT.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1200481-gordeev-sibir-nemirovski
Дэвид Немировски
Хоккей
КХЛ
ХК Сибирь
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