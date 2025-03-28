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28 марта, 10:49

Горшков о 7:0 с «Сибирью»: «Они не реализовали свои моменты, а «Салават» — да»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Салавата Юлаева» Артем Горшков подвел итоги первого матча серии плей-офф КХЛ с «Сибирью» (7:0).

— Эмоции только положительные, — приводит слова Горшкова официальный сайт клуба. — Было немного волнение, но ничего, справились.

— На что обращал внимание тренерский штаб перед игрой?

— Говорили, что будет тяжелый матч. Много было моментов у «Сибири», хорошо Самонов подтащил.

— Крупный счет не отражает ход матча?

— У «Сибири» было довольно много моментов, но они не реализовали, а мы — да. Послезавтра будет тяжелая игра.

— Что случилось во втором периоде? Долго «Салават» не мог выйти из зоны?

— Где-то были потери в средней зоне, надо создавать глубину.

— Какая разница между матчами в регулярки и в плей-офф?

— Наверное, только по началу встречи ощущал, было предвкушение плей-офф. Потом уже понимаешь, что это обычный матч, надо играть.

— Когда вызвали в сезоне из «Тороса», предполагали, что сыграете в плей-офф?

— Предполагал, конечно. Это шанс, надо доказывать и цепляться.

Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу уфимцев. Вторая игра пройдет 29 марта и начнется в 14.30 мск.

КХЛ
ХК Салават Юлаев
ХК Сибирь
Кубок Гагарина
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