28 марта, 10:49
Форвард «Салавата Юлаева» Артем Горшков подвел итоги первого матча серии плей-офф КХЛ с «Сибирью» (7:0).
— Эмоции только положительные, — приводит слова Горшкова официальный сайт клуба. — Было немного волнение, но ничего, справились.
— На что обращал внимание тренерский штаб перед игрой?
— Говорили, что будет тяжелый матч. Много было моментов у «Сибири», хорошо Самонов подтащил.
— Крупный счет не отражает ход матча?
— У «Сибири» было довольно много моментов, но они не реализовали, а мы — да. Послезавтра будет тяжелая игра.
— Что случилось во втором периоде? Долго «Салават» не мог выйти из зоны?
— Где-то были потери в средней зоне, надо создавать глубину.
— Какая разница между матчами в регулярки и в плей-офф?
— Наверное, только по началу встречи ощущал, было предвкушение плей-офф. Потом уже понимаешь, что это обычный матч, надо играть.
— Когда вызвали в сезоне из «Тороса», предполагали, что сыграете в плей-офф?
— Предполагал, конечно. Это шанс, надо доказывать и цепляться.
Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу уфимцев. Вторая игра пройдет 29 марта и начнется в 14.30 мск.