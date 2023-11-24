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Сегодня, 07:38

Готовец — о третьем матче с «Торпедо» за месяц: «Без разницы, с кем играть, все соперники хорошие»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник московского «Динамо» Кирилл Готовец прокомментировал победу над «Торпедо» (3:2) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«После первого периода, наверное, просто им нужно было сравнивать счет, поэтому они больше и атаковали. Плюс во втором периоде часто бывает, что команда не может поменяться и пересиживает. Это тоже сказывается — другая команда может завладеть преимуществом.

Третий матч с «Торпедо» практически за месяц? Без разницы, с кем играть, все соперники хорошие. Наоборот, может, так даже удобнее — мы не успеваем забыть, как они играют, и можем лучше подготовиться», — цитирует Legalbet Готовца.

Источник: https://legalbet.ru/news/zashitnik-dinamo-gotovetc-o-chastih-igrah-s-torpedo/
Кирилл Готовец
Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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