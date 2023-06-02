Экс-форвард «Амура» Гребенкин о дерби с «Адмиралом»: «Много голов не забьем, но будет кусачка на льду»

Экс-нападающий хабаровского «Амура» Никита Гребенкин в интервью «СЭ» высказался о матчах с «Адмиралом».

— Не устали от бесконечных дерби с «Адмиралом»?

— Устали. «Адмирал» — сама по себе неприятная команда. Это дерби, десять игр кость в кость. Для болельщиков Хабаровска и Владивостока — самые важные матчи сезона. Перед играми всегда накаляется обстановка. Обе команды понимают, что сегодня нужна победа. Психологически немного устаешь. Понимаешь, что сегодня будет битва. Много голов не забьем, но будет кусачка на льду.

— Зато могли набирать очки. С «Адмиралом» явно играть проще, чем с «Авангардом» или «Ак Барсом».

— Не согласен. «Адмирал» — очень хорошая команда. Играть против нее совершенно не легче. «Ак Барс» — топ-команда, но «Адмирал» точно не хуже. «Авангард» и СКА мы побеждали дома. «Ак Барс» обыграть, правда, не получилось.