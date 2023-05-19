Гребенкин поделился эмоциями от завоевания приза имени Алексея Черепанова «Лучший новичок»

Нападающий «Металлурга» Никита Гребенкин рассказал об эмоциях от завоевания приза имени Алексея Черепанова «Лучший новичок» сезона-2022/23.

«В первую очередь, эмоции отличные от того, что побывал на таком мероприятии. Награда — это уже не самое главное. Понравилась организация и позитивная обстановка. Удивило, что увидел Александра Овечкина.

Приз? Не скажу, что я ожидал или не ожидал. Я не ожидал оказаться на таком мероприятии, про приз даже не думал особо. Не думаю, что кто-то обиделся из конкурентов, что отдали приз мне. Все профессионалы, все понимают, что это лишь приятные формальности», — цитирует Гребенкина Metaratings.ru.

Прошедший сезон хоккеист начал в составе «Металлурга», однако после был отдан в аренду в «Амур». За хабаровский клуб он провел 45 матчей, в которых набрал 26 очков и стал одним из лучших бомбардиров команды в сезоне.