Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 22:27

Гребенкин продолжит карьеру в НХЛ

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Telegram Дзен

По информации «СЭ», нападающий «Магнитки» Никита Гребенкин продолжит карьеру в НХЛ.

Вероятно, он даже сможет сыграть за задрафтовавшего его «Торонто» в текущем розыгрыше Кубке Стэнли, если клуб пройдет в следующий раунд плей-офф.

24 апреля «Металлург» обыграл «Локомотив» (2:1) в четвертом матче серии (4-0) и стал победителем Кубка Гагарина.

В сезоне-2023/24 20-летний Гребенкин набрал 41 (19+22) очко в 67 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф на его счету 6 (3+3) очков в 23 играх.

Хоккей
Кубок Стэнли
КХЛ
НХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
Никита Гребенкин
Кубок Гагарина
18
Обсудить
Читайте также
США выплатят компенсацию пострадавшим по делу экс-врача гимнасток
В Челябинске мигрант чуть не сбил на машине бойца UFC Алексееву
ТАСС: замглавы Минобороны Иванов давно находился в оперативной разработке
«Локо» сожран за четыре матча, пацаны Разина – чемпионы! Что случилось в матче «Локомотив» - «Металлург»
Агент СБУ Хрестина до покушения на Прозорова была в городе с базой SAS
Путину доложили о задержании замглавы Минобороны Иванова
Популярное видео
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Торонто»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Локомотив» был другим: итоги второго матча финала Кубка Гагарина
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Настоящий «Локомотив» в финале вы еще не видели»
«Колорадо» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
Яковлев: выход в финал, битва за кубок с «Локомотивом»
«Филадельфия» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
Гребенкин: серия с «Автомобилистом», плей-офф «Магнитки»
«В плей-офф команда перевоплотилась». Галкин: бронза «Автомобилиста»
«Лос-Анджелес» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
Каштанов и Баранцев: битва за финал с «Магниткой»
Юров и Маклюков: битва за финал с «Автомобилистом»
Материалы сюжета: Кубок Стэнли-2024: главные материалы о плей-офф НХЛ в конференциях
Кубок Стэнли: «Торонто» — «Бостон», «Эдмонтон» — «Лос-Анджелес». Расписание 25 апреля
«Это что-то необъяснимое». Бобровский сделал спасение года
«Вашингтон» не готов биться в плей-офф. Овечкин — не вечный, а команда просто не тянет
Губерниев: «Бобровский этим спасением доказывает, что он один из лучших вратарей в истории мирового хоккея»
Форвард «Флориды» — о суперсейве Бобровского: «Боб невероятен, просто безумие»
«Флорида» поменяла фон профиля в соцсети X на фото сейва Бобровского
Материалы сюжета: Финал Кубка Гагарина «Металлург» — «Локомотив»: главные новости и обзоры матчей
Набоков поделился эмоциями после победы в Кубке Гагарина
Морозов: «Хоккей стал непредсказуемым, никто не может угадать результат и счет в серии»
Душ из шампанского, победное селфи, чемпионская раздевалка: «Металлург» выиграл Кубок Гагарина!
Набоков — самый молодой MVP в истории
Разин поздравил игроков «Металлурга» с чемпионством: «Выиграли, а теперь — бухаем!»
«Магнитка» — самый нетипичный чемпион КХЛ. Разин построил золотую команду за один год
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Агент Набокова отреагировал на присвоение вратарю «Металлурга» звания MVP плей-офф КХЛ

Разин поздравил игроков «Металлурга» с чемпионством: «Выиграли, а теперь — бухаем!»