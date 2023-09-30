Гребенкин — о победе над «Салаватом»: «Игра была до одной ошибки, до первого гола»

Форвард «Металлурга» Никита Гребенкин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (1:0).

«Хороший боевой матч. Обе команды старались выиграть. Игра была до одной ошибки, до первого гола. Мы перетерпели, реализовали свой момент и выиграли, здорово себя проявили вратари. «Доброматч» — отличная благотворительная акция. Очень рады были в ней поучаствовать!» — приводит слова Гребенкина официальный сайт КХЛ.

«Магнитка» с 19 очками лидирует на «Востоке». Команда прервала серию из 3 поражений. В следующем матче «Металлург» сыграет дома с «Нефтехимиком» 2 октября.

«Салават Юлаева» с 12 очками на 6-м месте. В следующем матче уфимцы сыграют на выезде с «Ладой» 2 октября.