Лучший новичок КХЛ Гребенкин — о разговоре с Овечкиным: «Пожелал бы от себя удачи»

Форвард «Металлурга» Никита Гребенкин рассказал в интервью «СЭ», что хотел пожелать удачи Александру Овечкину на церемонии закрытия сезона КХЛ.

— Главный тренер «Стальных Лисов» Станислав Шумик в интервью сравнил вас с Александром Овечкиным. Александр как раз присутствовал на церемонии. Вы не пересекались?

— Нет, Александр получил «Ниву» и потом сразу ушел.

— А хотели пообщаться с ним?

— Конечно. Хотел сказать ему спасибо, но перенервничал и не подошел. Я видел его до церемонии, а после церемонии он сразу испарился.

— Что бы спросили у Овечкина?

— Пожелал бы от себя удачи. И сказал, чтобы он продолжил побивать все рекорды.