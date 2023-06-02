Гребенкин — о ВХЛ: «Я приехал в Орск с мыслью: надо сыграть так, чтобы вернуться в КХЛ»

Форвард «Металлурга» Никита Гребенкин в интервью «СЭ» прокомментировал аренду в хабаровский «Амур» и игру в ВХЛ за «Южный Урал».

— Как вам в начале сезона объяснили, что не подходите «Металлургу»?

— Мне сказали это, когда отправили в «Южный Урал». Был выезд в Уфу. Сказали, чтобы я собирал вещи и ехал в Орск набирать игровую форму. Когда приехал в «Южный Урал», понял: нужно что-то делать. Хотелось играть в КХЛ. И нашелся отличный вариант с Хабаровском.

— Помню ваш единственный матч в МХЛ в этом сезоне. Вы набрали три очка. Тогда я понял, что Гребенкин перерос эту лигу.

— Мы играли с «Молотом». Я не скажу, что МХЛ — плохая лига. Но когда проходишь предсезонку с первой командой и играешь в КХЛ, уровень МХЛ совсем другой. Как небо и земля. Нельзя сравнивать.

— Вы и в ВХЛ смотрелись солидно.

— Я приехал в Орск с мыслью: надо сыграть так, чтобы вернуться в КХЛ. Не было времени расслабляться. Отрабатывал по полной каждый момент. Хорошо, что нашелся вариант с «Амуром». Не скажу, что я феерил в ВХЛ и ощущал себя сильнее и лучше. Просто играл так, чтобы попасть в КХЛ.

— Помню первый матч сезона с ЦСКА. За девять минут вы создали два-три момента для партнеров. После этого матча в «Металлурге» вы не получили нормального игрового времени. Поняли, что произошло?

— Даже не знаю, что ответить.

— Вы общались в то время с Ильей Воробьевым?

— Нет. Я понимал, что сыграл неплохо с ЦСКА. Получил уверенность. На следующий день меня не было в составе. Такое бывает. Чем-то, видимо, не понравился.

— Главный тренер объяснял, чем вы не подходите?

— Мы общались редко, и только по каким-то нюансам. Серьезных наставлений от него не получал. Мне больше советовали парни в команде и персонал.