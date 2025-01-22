Григоренко: «Надеюсь, СКА пережил самый тяжелый момент сезона»

Нападающий СКА Михаил Григоренко высказался о последних результатах команды.

— Упал ли у вас камень с души после победы над «Локомотивом»?

— Конечно, всегда приятно побеждать, тем более лидера чемпионата. Все понимают, что на нас настраиваются. Мы тоже понимали, что нужно показать и самим себе, и болельщикам, и соперникам, что у нас действительно сильная команда, которая претендует на самые высокие места. И я думаю, сегодня мы это подкрепили своей игрой.

— Можно сказать, что СКА пережил самый тяжелый момент сезона?

— Я на это надеюсь. Мы работаем каждый день. Всегда есть что улучшить. Завтра будет новый день, где мы можем стать еще лучше. В матче с «Локомотивом» тоже было очень много нюансов, которые нужно улучшать. Стараемся стать лучше, готовимся к плей-офф, — цитирует Григоренко «ВсеПроСпорт».

21 января петербургский клуб в матче FONBET чемпионата КХЛ со счетом 5:2 переиграл «Локомотив». До этого армейцы проиграли четыре матча подряд.

После 46 матчей СКА идет на 6-м месте в Западной конференции с 57 очками.