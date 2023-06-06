Григоренко опасается, что хоккей в Уфе может закончиться

Бывший капитан «Салавата Юлаева» Игорь Григоренко отреагировал на информацию о том, что уфимский клуб до сих пор не погасил долги по зарплате.

«Неприятно читать в прессе о том, что происходит с «Салаватом Юлаевым». Тем более что в республике, по сути, остался один клуб — ведь футбол, похоже, закончился. Есть опасения, что-то же может случиться и с хоккеем. Грустно все это. У меня дети занимаются в школе «Салавата Юлаева»: и старший, и младший сыновья. Непонятно, чего ждать дальше. Надеюсь, что ситуация разрешится в ближайшее время. Вопрос, когда. Это непонятно. Хочется, чтобы побыстрее во всем разобрались и урегулировали проблему», — цитирует Григоренко «Чемпионат».

«Салават Юлаев» в минувшем сезоне вышел в первый раунд плей-офф КХЛ, где уступил в серии «Адимиралу» со счетом 2-4.