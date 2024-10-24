Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 08:38

Григоренко прокомментировал победу СКА над «Куньлунем»

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Форвард СКА Михаил Григоренко прокомментировал свою игру в матче FONBET чемпионата КХЛ против «Куньлуня» (8:0).

— В первом периоде момент был у ворот «Куньлуня», когда шайба взмыла, а вы хотели головой сыграть. Это вы кем вдохновились так?

— На тот момент это было единственное решение, которое казалось правильным, — приводит слова Григоренко Legalbet. — Рукой нельзя было, а головой можно...

— Павла Дацюка вспомнили в этот момент?

— Он тоже так делал? Да нет. Просто на автомате. Перед матчами разминаемся, в футбол играем, поэтому увидел шайбу и решил головой сыграть.

СКА (27 очков) одержал пятую победу подряд и поднялся на второе место в Западной конференции. «Куньлунь» (13) занимает последнее, 11-е место.

Источник: Legalbet
Михаил Григоренко
КХЛ
ХК Куньлунь Ред Стар
ХК СКА

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
В РФС заявили об успешности переговоров с УЕФА о возвращении России на турниры
Стало известно, сколько Станкович переплатил за Абену. Что происходит в «Спартаке»
Миралем Пьянич надеется, что ФИФА скоро вернет Россию на международные турниры
Генич и другие комментаторы ответили на критику Карпина
Politicо сообщило о семи выступающих против вступления Украины в НАТО членах альянса
ВКС РФ уничтожили переправу ВСУ через реку Оскол в Харьковской области
Сегодня
Вчера
Неделя