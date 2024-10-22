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Сегодня, 10:17

Григоренко рассказал, что испытывал сильные эмоции в матче против ЦСКА

Алина Савинова
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Нападающий СКА Михаил Григоренко признался, что матч против ЦСКА в FONBET Чемпионате КХЛ был для него непростым. Ранее хоккеист на протяжении многих лет выступал за московскую команду.

«Все матчи важные, и мы на всех настраиваемся одинаково. Конечно, игра против ЦСКА была для меня непростой, ведь я впервые играл против команды, в которой провел много лет. Я, конечно, за ними слежу, но по большей части только за результатами», — цитирует Григоренко ТАСС.

Матч между СКА и ЦСКА прошел 17 октября в Санкт-Петербурге и завершился победой питерцев в овертайме со счетом 5:4.

30-летний Григоренко присоединился к СКА в мае этого года, подписав с клубом четырехлетний контракт.

Источник: ТАСС
Михаил Григоренко
Хоккей
КХЛ
ХК СКА
ХК ЦСКА (Москва)

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