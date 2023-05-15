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15 мая, 16:43

Григоренко рассказал, что начинает тренироваться в Канаде с игроками НХЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий ЦСКА Михаил Григоренко рассказал о том, как готовится к новым сезонам в компании игроков из НХЛ.

«Не думаю, что есть смысл тренироваться с командой все лето. В прошлом году нас собрали 1 августа, было достаточно времени для командных тренировок. Все и так в хорошей физической форме подходят к сборам. Может, в этом году нам сделают небольшой подарок и еще позже соберут. Было бы здорово. Как правило, начинаю тренироваться в Канаде, где-то полтора-два месяца занимаюсь. Там тоже многие ребята из НХЛ занимаются. В этом плане условия отличные, все на высоком уровне. С кем из игроков НХЛ тренировался? С Янни Гурдом, который с «Тампой» выиграл два Кубка Стэнли. Джонатан Маршессо из «Вегаса» с нами был. И еще пара ребят из АХЛ и юниорских лиг. В общем, компания была большой. На лед подтягивались ребята из других залов, так что было много хоккеистов. Интересно посмотреть, как они готовятся к сезону. Обсуждаем свои прошедшие сезоны, кому-то интересно узнавать про КХЛ», — приводит слова Григоренко Sport24.

ЦСКА победил «Ак Барс» в финальной серии со счетом 4-3 и стал обладателем Кубка Гагарина-2023. Армейцы выиграли трофей второй раз подряд и третий в истории.

Источник: https://sport24.ru/news/hockey/2023-05-15-grigorenko-o-podgotovke-k-sezonu-nachinayu-trenirovatsya-v-kanade-s-igrokami-nkhl
Михаил Григоренко
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ХК ЦСКА (Москва)
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