Михаил Григоренко: «До конца сезона несерьезных или неважных матчей не будет»

Нападающий ЦСКА Михаил Григоренко, забросивший шайбу в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Спартака» (3:1), рассказал о настрое команды в последних играх.

— Насколько важно было победить в первом матче в новом году?

— Дерби со «Спартаком» всегда очень важный матч, особенно дома. Все понимали насколько серьезен этот матч. До конца сезона несерьезных или неважных матчей не будет. Надо стараться выходить на каждый матч заряженными.

— Можно ли сказать, что ЦСКА сейчас находится в той кондиции, о которой говорил Сергей Викторович (Федоров)?

— Можно, я думаю. Последние пару игр мы делаем очень много хороших вещей. Самое главное — победа. Ваня очень здорово играет в последнее время, вся команда очень рада этому. Осталось достаточно времени, чтобы поработать над некоторыми недочетами по игре.

«Спартак» проиграл три из последних четырех матчей и с 66 очками занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. ЦСКА набрал 52 очка и поднялся на шестое место на Западе.

(Анна Бирюкова)