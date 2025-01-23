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Сегодня, 16:10

Григоренко считает, что СКА способен добиться права начать плей-офф на домашней арене

Владислав Маслов
Корреспондент
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Форвард СКА Михаил Григоренко поделился мнением о положении команды в турнирной таблице FONBET чемпионата КХЛ.

«Я думаю, в плане соперника по плей-офф разницы нет. Здесь единственный момент — это преимущество своей площадки. Это может быть большим плюсом, тем более когда наша домашняя площадка — самая большая в мире. Наши болельщики будут нам помогать. А по таблице соперника не выбираем. Но хотелось бы забраться как можно выше.

Отставание там не такое большое. По-моему, шесть команд, в районе четырех очков. Все понимают, что уровень КХЛ выровнялся. Мы с оптимизмом смотрим в будущее. Задача — выигрывать в каждом матче. Я считаю, что нам по силам снова быть в лидерах чемпионата», — сказал Григоренко «ВсеПроСпорт».

СКА находится на 6-м месте в Западной конференции, набрав в 46 матчах 57 очков.

Источник: ВсеПроСпорт
Михаил Григоренко
КХЛ
ХК СКА
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