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Сегодня, 17:41

Григоренко заявил, что СКА добился 5 побед подряд благодаря плану

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Нападающий СКА Михаил Григоренко прокомментировал победу над «Северсталью» (8:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Эта победа стала пятой подряд для петербургского клуба в нынешнем сезоне.

«Старались играть в наш хоккей, особо не отступали от плана. Счет матча — стечение обстоятельств. И мы, и «Северсталь» сыграли в атакующий хоккей. Думаю, болельщики порадовались. Наша команда смогла лучше реализовать свои моменты, чем соперник.

Пять побед подряд? Придерживались плана. Просто особо никто не паниковал, все верили в то, что делают. Продолжаем работать, нет предела совершенству. Работаем каждый день. Стараемся выиграть каждую игру», — цитирует Григоренко «Спорт день за днем».

 

Источник: Спорт день за днем
Михаил Григоренко
ХК СКА

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