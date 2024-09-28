Григоренко заявил, что СКА добился 5 побед подряд благодаря плану

Нападающий СКА Михаил Григоренко прокомментировал победу над «Северсталью» (8:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Эта победа стала пятой подряд для петербургского клуба в нынешнем сезоне.

«Старались играть в наш хоккей, особо не отступали от плана. Счет матча — стечение обстоятельств. И мы, и «Северсталь» сыграли в атакующий хоккей. Думаю, болельщики порадовались. Наша команда смогла лучше реализовать свои моменты, чем соперник.

Пять побед подряд? Придерживались плана. Просто особо никто не паниковал, все верили в то, что делают. Продолжаем работать, нет предела совершенству. Работаем каждый день. Стараемся выиграть каждую игру», — цитирует Григоренко «Спорт день за днем».