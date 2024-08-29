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Сегодня, 06:48

Дронов: «При Гру все понятно, ничего сложного. Североамериканский стиль»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник «Трактора» Григорий Дронов прокомментировал победу над «Югрой» (3:0) на Кубке Губернатора Челябинской области.

«Игру оценю положительно, хороший матч, молодые себя здорово проявили. Соперник тоже старался, не хотел пропускать. Сколько забили – столько и забили. Настрой на следующий матч боевой: победить и взять Кубок.

Игра при новом тренере Бенуа Гру? Все понятно, ничего сложного. Североамериканский стиль, не сказал бы, что именно «Каролины». Но есть место и для творчества», – цитирует Metaratings.ru Дронова.

Источник: Metaratings.ru
Григорий Дронов
Хоккей
ХК Трактор
ХК Югра
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