Григорий Дронов вернулся в «Металлург»

Как ранее сообщал «СЭ», защитник Григорий Дронов вернулся в «Металлург».

Клуб из Магнитогорска объявил о подписании контракта с 24-летним россиянином до конца сезона-2022/23.

Дронов — воспитанник «Металлурга», в прошлом сезоне он набрал 15 (5+10) очков в 30 матчах. Хоккеист провел 6 сезонов в КХЛ в составе команды и дважды играл в финале Кубка Гагарина (2017 и 2022).

В межсезонье Дронов попытался пробиться в НХЛ. 4 октября «Каролина» объявила о заключении контракта с россиянином, однако через 2 дня соглашение было расторгнуто по обоюдному согласию сторон.