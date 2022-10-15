Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Хоккей

Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 14:45

Григорий Дронов вернулся в «Металлург»

Иван Торопцев
Корреспондент
Григорий Дронов.
Фото Global Look Press

Как ранее сообщал «СЭ», защитник Григорий Дронов вернулся в «Металлург».

Клуб из Магнитогорска объявил о подписании контракта с 24-летним россиянином до конца сезона-2022/23.

Дронов — воспитанник «Металлурга», в прошлом сезоне он набрал 15 (5+10) очков в 30 матчах. Хоккеист провел 6 сезонов в КХЛ в составе команды и дважды играл в финале Кубка Гагарина (2017 и 2022).

В межсезонье Дронов попытался пробиться в НХЛ. 4 октября «Каролина» объявила о заключении контракта с россиянином, однако через 2 дня соглашение было расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

Источник: https://t.me/metallurgmgn/5740
Григорий Дронов
Хоккей
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
1
0
Читайте также
Луганская школа воспитала Семака, Юрана, Онопко и других звезд. Что с ней сейчас?
Иностранные лыжники не хотят соревноваться с россиянами. Но разве бойкот — это выход?
Стремоусов заявил о начале активной фазы наступления ВСУ в Херсонской области
Эксперт допустил «сбой во всей системе» ВСУ из-за нарушения работы Starlink
В Приморском крае районного военкома обнаружили мертвым
Каким будет возрождение освобожденных территорий: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Шарипзянов о 12 выездных матчах «Авангарда» на старте сезона: «Не думал, что будет настолько трудно»

Два топ-клуба Восточной конференции КХЛ интересуются форвардом системы «Колорадо» Мальцевым