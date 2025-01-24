Нападающий СКА Кузьмин — о поражении от «Динамо» Москва: «Нас наказали за самоуверенность»

Нападающий СКА Григорий Кузьмин в комментарии для «СЭ» высказался о поражении петербургской команды в матче FONBET чемпионата КХЛ против московского «Динамо» (3:5).

— Во второй половине второго периода мы где-то подрасслабились. Поняли, что счет как бы позволяет играть в какой-то более раскрепощенный хоккей. Именно на этом моменте мы, скорее всего, и допустили ошибки, где «Динамо» смогло ими воспользоваться.

Наказание за самоуверенность? Давайте назовем это так, да. Надо было, наверное, сыграть построже — как минимум у себя в зоне, в средней зоне, чтобы перевести там, и уже если что-то придумать, то лучше только у них в зоне. Допустили в каких-то моментах расслабленность. И кто-то, видно, подумал друг на друга... Партнер подумал, что он за него отработает в каком-то моменте. Растерялись. И на этом фоне, возможно, какие-то ошибки и допустили, — сказал Кузьмин «СЭ».

Московская команда одержала победу над армейцами с Невы третий раз в сезоне. «Динамо» набрало 61 очко и вышло на четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. СКА с 57 баллами идет на шестой позиции.