Гришин считает, что «Спартаку» в КХЛ не хватает удачи

Главный тренер «Спартака» Игорь Гришин прокомментировал поражение от «Северстали» (3:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Обоюдоострая игра. Кусками такими: то мы больше владели преимуществом, то они. Отрадно, что ребята не опустили руки, и когда пропустили третий гол и оставалось мало времени, пошли вперед. То, что отыгрались, это хорошо, но немного не дотерпели. Отрадно, что сегодня забили больше двух голов, это уже хорошо, потому с реализацией была проблема. Нам бы чуть-чуть удачи не помешало», — цитирует пресс-служба лиги Гришина.

«Спартак» идет на 6-м месте в Западной конференции КХЛ, набрав 47 очков. «Северсталь» располагается на 8-й строчке с 44 очками.