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31 мая, 23:51

Грман рассказал, что ему желали смерти после перехода в КХЛ

Алина Савинова
Марио Грман.
Фото Global Look Press
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Словацкий защитник «Адмирала» Марио Грман объяснил свое решение присоединиться к команде из Владивостока.

29 мая «Адмирал» объявил о подписании контракта с Грманом. Соглашение с 24-летним словаком рассчитано на один год.

«Все это случилось в конце чемпионата мира в Чехии. Было предложение из шведской лиги, но оно было не очень интересным. Не буду врать, во Владивостоке предложили больше денег», — цитирует Грмана портал sportovy.cas.sk.

Также он рассказал, что после перехода в КХЛ пользователи интернета начали желать ему смерти. Однако, по словам защитника, его не беспокоит мнение общественности.

«Это [переход в российские чемпионаты] очень горячая тема в Словакии и Чехии. Я прочитал несколько ненавистных комментариев, где люди желают мне смерти и подавиться рублями. Но никто из них не проложил мне путь в хоккей. Это их мнение, мне, если честно, все равно», — добавил хоккеист.

В минувшем сезоне Грман провел за «Витковице» 48 матчей в чемпионате Чехии, в которых набрал 6 (1+5) очков при показателе полезности — «-3». На чемпионате мира-2024 он отметился заброшенной шайбой в 8 матчах за сборную Словакии.

Источник: https://sportovy.cas.sk/clanok/2932525/mario-grman-po-podpise-zmluvy-s-vladivostokom-ludia-mi-zelaju-smrt/
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