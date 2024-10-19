Сегодня, 06:12
Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру подвел итоги матча FONBET Чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (4:2).
«Четыре победы в пяти матчах домашней серии — хороший результат. Но мы довольны еще тем, что эти победы были во встречах против сильных соперников. Не скажу, что все матчи мы провели идеально. Но мне понравилось, что несмотря на то, что мы не особо использовали звено Александра Шарова, ребята сохранили настрой, фокус на игре и забили очень важный гол. В нашем плане на матч совершенно точно нет режима энергосбережения. С выезда в Москву мы играем достаточно волнообразно. Как тренер я бы хотел видеть больше контроля, в этом нужно больше стабильности», — приводит слова Гру официальный сайт КХЛ.
«Трактор» укрепился на первом месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, набрав 26 очков. «Салават Юлаев» занимает седьмую строчку, имея в активе 16 баллов.
В ближайшем матче «Трактор» сыграет в гостях с «Сибирью» 21 октября, а «Салават Юлаев» днем позже примет «Сочи».
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|17
|12
|5
|26
|2
|Автомобилист
|17
|10
|7
|22
|3
|Сибирь
|15
|9
|6
|19
|4
|Нефтехимик
|17
|7
|10
|19
|5
|Металлург Мг
|18
|9
|9
|18
|6
|Ак Барс
|15
|9
|6
|18
|7
|Сал. Юлаев
|14
|8
|6
|16
|8
|Лада
|17
|7
|10
|16
|9
|Адмирал
|15
|6
|9
|15
|10
|Авангард
|17
|6
|11
|13
|11
|Амур
|16
|5
|11
|12
|12
|Барыс
|16
|3
|13
|7
|И
|О
|
|
Артамонов Никита
Торпедо НН
|16
|17
|
|
Пилипенко Кирилл
Северсталь
|17
|17
|
|
Шабанов Максим
Трактор
|17
|17
|
|
Грицюк Арсений
СКА
|16
|17
|
|
Мерфи Тревор
Сибирь
|15
|17
|
|
Шарипзянов Дамир
Авангард
|17
|17
|И
|Г
|
|
Барак Дерек
Витязь
|16
|10
|
|
Артамонов Никита
Торпедо НН
|16
|9
|
|
Аймурзин Данил
Северсталь
|16
|9
|
|
Ружичка Адам
Спартак
|16
|9
|
|
Пилипенко Кирилл
Северсталь
|17
|9
|
|
Широков Сергей
Сибирь
|13
|8
|И
|П
|
|
Шарипзянов Дамир
Авангард
|17
|15
|
|
Мерфи Тревор
Сибирь
|15
|14
|
|
Деанджело Энтони
СКА
|9
|13
|
|
Да Коста Стефан
Автомобилист
|17
|13
|
|
Петан Ник
Ак Барс
|14
|12
|
|
Летунов Максим
Торпедо НН
|16
|12