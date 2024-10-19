Гру — о победе над «Салаватом»: «Хотел бы видеть больше контроля, в этом «Трактору» нужна стабильность»

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру подвел итоги матча FONBET Чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (4:2).

«Четыре победы в пяти матчах домашней серии — хороший результат. Но мы довольны еще тем, что эти победы были во встречах против сильных соперников. Не скажу, что все матчи мы провели идеально. Но мне понравилось, что несмотря на то, что мы не особо использовали звено Александра Шарова, ребята сохранили настрой, фокус на игре и забили очень важный гол. В нашем плане на матч совершенно точно нет режима энергосбережения. С выезда в Москву мы играем достаточно волнообразно. Как тренер я бы хотел видеть больше контроля, в этом нужно больше стабильности», — приводит слова Гру официальный сайт КХЛ.

«Трактор» укрепился на первом месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, набрав 26 очков. «Салават Юлаев» занимает седьмую строчку, имея в активе 16 баллов.

В ближайшем матче «Трактор» сыграет в гостях с «Сибирью» 21 октября, а «Салават Юлаев» днем позже примет «Сочи».