Гру — о победе над «Сочи»: «Мне очень нравится, что показали игроки «Трактора» в матче»

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру подвел итоги матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Сочи» (4:1).

«Мы очень рады этой победе. Очень понравилось, что мы достаточно рано завладели контролем в этой игре. Это уже наш пятый матч на выезде, путь до Сочи был непростым. Мне очень нравится, что показали ребята в матче», — приводит слова Гру официальный сайт КХЛ.

«Трактор» набрал семь очков, переместившись на второе место в таблице Восточной конференции КХЛ. «Сочи» распологается на 11-й строчке Запада.

В следующем матче «Трактор» примет «Нефтехимик» 19 сентября, а «Сочи» сыграет дома с «Торпедо» 16-го числа.