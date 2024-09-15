Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 02:20

Гру — о победе над «Сочи»: «Мне очень нравится, что показали игроки «Трактора» в матче»

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру подвел итоги матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Сочи» (4:1).

«Мы очень рады этой победе. Очень понравилось, что мы достаточно рано завладели контролем в этой игре. Это уже наш пятый матч на выезде, путь до Сочи был непростым. Мне очень нравится, что показали ребята в матче», — приводит слова Гру официальный сайт КХЛ.

«Трактор» набрал семь очков, переместившись на второе место в таблице Восточной конференции КХЛ. «Сочи» распологается на 11-й строчке Запада.

В следующем матче «Трактор» примет «Нефтехимик» 19 сентября, а «Сочи» сыграет дома с «Торпедо» 16-го числа.

Источник: Сайт КХЛ
КХЛ
ХК Сочи
ХК Трактор
Бенуа Гру

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
В Москве прошла церемония прощания с Александром Масляковым
Фехтовальщица Ламонова рассказала о ситуации в Курской области
Пушков заявил об осознанном стремлении Британии к военному конфликту с Россией
Безумие в атаке и обороне Карпина, вброшенный фейк про Кривцова, провал Смолова. Что случилось в матче «Краснодар» - «Ростов»
В посольство РФ в Лондоне обратились 34 иностранца за разъяснением выдачи РВП
Окажет ли поддержка Тейлор Свифт влияние на президентские выборы в США. Разбор
Сегодня
Вчера
Неделя