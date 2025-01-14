Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 02:47

Гру — о победе над «Торпедо»: «Понравилось, что удалось сохранить хладнокровие»

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру подвел итоги матча FONBET Чемпионата КХЛ против «Торпедо» (5:3).

«Мы знали, что после поражения в предыдущем матче «Торпедо» может быть хрупкими, чем мы и воспользовались. Но во втором периоде соперники вернулись в игру. Отмечу Сергея Мыльникова, вероятно, он был нашим лучшим игроком. Понравилось, что удалось сохранить хладнокровие, перестроиться во втором перерыве и выиграть третий период.

Не скажу, что мы расслабились после третьего гола, но начали играть не совсем осознанно. Во втором перерыве никаких установок играть агрессивно я не давал. Но хотел бы отметить игру Григория Дронова в тело, которая привела в чувство нашу команду», — приводит слова Гру официальный сайт КХЛ.

Нижегородцы смогли отыграться с 0:3, но пропустили две безответные шайбы в третьем периоде. Форвард челябинцев Максим Шабанов набрал 3 (1+2) очка.

«Торпедо» с 46 очками занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, «Трактор» (61 очко) лидирует на «Востоке».

КХЛ
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
ХК Трактор
Бенуа Гру
Читайте также
Мужчина с ножом напал на людей в аэропорту Красноярска
Мировая экономика пострадала от санкций против России. Что пишут СМИ
Матвиенко заявила об обеспокоенности РФ из-за заявлений Трампа о Гренландии
Ковальчук признался, что не завидует рекордам Овечкина
Радулов рвал и плевался, в раздевалке СКА «лужи крови». Что произошло в КХЛ
Британский боксер Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры
Сегодня
Вчера
Неделя