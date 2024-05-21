Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 16:50

Гру: «Советовался с Хартли перед переходом в «Трактор». Он хочет помочь каждому тренеру из Квебека»

Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
Боб Хартли.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру в интервью «СЭ» рассказал, что советовался с Бобом Хартли перед подписанием контракта с челябинцами.

— Понятно, что Фукале рассказывал вам больше про быт и делился впечатлением о России с точки зрения игрока. Однако никто не мог рассказать вам про реалии работы тренером в КХЛ лучше, чем другой тренер из Квебека Боб Хартли. Звонили ли ему перед подписанием контракта?

— Конечно, он был одним из тех, с кем я советовался. Мы знакомы уже много лет. Знаете, у Боба есть одно очень хорошее качество — он хочет помочь абсолютно каждому тренеру из Квебека. Хартли всегда рассказывает огромное количество историй из своей жизни и дает множество советов, делится опытом.

В общей сложности у меня были разговоры с девятью людьми, и все они говорили одно: «Ты должен попробовать! Это будет опыт на всю жизнь!» К тому же я ведь уже был в России в 2007-м, когда приезжал в Уфу и Омск на молодежную Суперсерию со сборной Канады. Это было так давно! Но не скажу, что стиль жизни мне показался абсолютно другим по сравнению с Северной Америкой.

«Трактор» объявил о назначении Гру на пост главного тренера команды 6 мая. До этого тренер работал в канадских юниорских лигах и с молодежной сборной Канады. В прошлом сезоне он возглавлял команду АХЛ «Сиракьюз Кранч».

Бенуа Гру. «Мне сказали, что КХЛ — это русская НХЛ». Первое интервью нового тренера «Трактора» Гру

Хоккей
КХЛ
ХК Трактор
Бенуа Гру
0
Читайте также
Медведев выбыл из топ-4 мирового рейтинга
Девушка-боец UFC рассказала о попытке продать ее в секс-рабство в США
ТАСС сообщил об аресте бывшего командующего 58-й армией ВС РФ Ивана Попова
Акинфеев принял важное решение, «Зенит» возвращает бывших футболистов, а три клуба готовы сменить тренеров. Главные трансферные слухи РПЛ за 21 мая
Пассажир рейса Singapore Airlines погиб из-за сильной турбулентности
Медведев отметил недействительность итогов конференции по Украине в Швейцарии
Популярное видео
Франция — Германия: чемпионат мира, видеообзор матча
Австрия — Великобритания: чемпионат мира, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Финляндия — Дания: чемпионат мира, видеообзор матча
Казахстан — Польша: чемпионат мира, видеообзор матча
Швеция — Франция: чемпионат мира, видеообзор матча
Великобритания — Норвегия: чемпионат мира, видеообзор матча
Швейцария — Канада: чемпионат мира, видеообзор матча
Словакия — Латвия: чемпионат мира, видеообзор матча
США — Казахстан: чемпионат мира, видеообзор матча
Норвегия — Австрия: чемпионат мира, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Ванкувер»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Франция — Словакия: чемпионат мира, видеообзор матча
Чехия — Великобритания: чемпионат мира, видеообзор матча
Канада — Финляндия: чемпионат мира, видеообзор матча
Германия — Польша: чемпионат мира, видеообзор матча
Латвия — Швеция: чемпионат мира, видеообзор матча
Дания — Швейцария: чемпионат мира, видеообзор матча
«Колорадо» — «Даллас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Польша — США: чемпионат мира, видеообзор матча
Чехия — Австрия: чемпионат мира, видеообзор матча
Германия — Казахстан: чемпионат мира, видеообзор матча
Великобритания — Дания: чемпионат мира, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Экс-голкипер «Сибири» Сятери раскритиковал подход к работе в России

Новый тренер «Трактора» Гру поделился ожиданиями от работы с Виталием Кравцовым