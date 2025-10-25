Тренер «Трактора» Гру — о матче с «Сибирью»: «Чтобы выйти на камбэк, мне пришлось посадить семь ребят на скамейку»

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру прокомментировал победу над «Сибирью» (4:3 Б) матче FONBET чемпионата КХЛ.

«Получился хороший камбэк. Понравилось, что вратарь дал нам шанс на эту победу. Понравилось, что наша команда сегодня проявила характер. При этом, чтобы выйти на этот камбэк, мне пришлось посадить семь ребят на скамейку. Это не самый верный рецепт для победы», — цитирует тренера пресс-служба «Трактора».

Челябинская команда отыгралась со счета 1:3. «Трактор» набрал 22 очка и занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции.