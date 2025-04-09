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9 апреля, 12:07

Гру — о серии с минским «Динамо»: «Трактору» важно играть с нашим характером и идентичностью на льду»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру рассказал о подготовке команды ко второму раунду плей-офф КХЛ против минского «Динамо».

— Очевидно, что это будет непростая серия, — приводит слова Гру официальный сайт клуба. — Все знают, что минское «Динамо» — хорошая команда. Мы ничего не будем менять в нашей подготовке, но будет очень важно играть с нашим характером и идентичностью на льду.

— Какие сильные стороны могли бы выделить у «Динамо»?

— Это команда, в которой есть четыре хороших равных звена, очень хорошая защита, а также хорошие вратари. Нам придется побороться.

- Что с Сергеем Мыльниковым?

— Он со дня на день должен к нам присоединиться. Сейчас он проходит тестирование, и более конкретная информация появится через 2-3 дня.

Первый матч серии пройдет в Челябинске 12 апреля и начнется в 14.00 мск.

Источник: Сайт Трактора
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КХЛ
ХК Динамо (Минск)
ХК Трактор
Бенуа Гру
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