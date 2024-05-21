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Сегодня, 16:05

Гру: «Не обращаю внимания на слухи. Шабанов — выдающийся хоккеист»

Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
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Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру в интервью «СЭ» рассказал, как реагировал на слухи об обмене нападающего Максима Шабанова.

— Практически сразу после вашего назначения поползли слухи, что «Трактор» может обменять Максима Шабанова.

— Не обращаю внимания на слухи. Мы каждый день разговариваем с Волковым о команде. Алекс — очень прозрачный и честный парень, которому я доверяю. Люди всегда будут запускать слухи. Так или иначе, 90% из них оказываются ложью и остаются лишь слухами.

— Вы наверняка уже видели кучу смен Шабанова по видео. Потенциально Максим — игрок уровня НХЛ?

— Смотреть его смены по видео и работать с ним каждый день — разные вещи. Мне очень хочется встретиться с ним перед тем, как давать какую-то оценку. Думаю, в течение десяти дней начну знакомиться с игроками по видеосвязи, как сейчас с вами. Хочу узнать побольше о них самих, об их семьях, увлечениях, понять, какими хоккеистами они себя видят, а также рассказать о себе и о том, что их ждет в новом сезоне.

Забавно, я еще не успел выйти на лед и провести первую тренировку, как некоторые тренеры из Северной Америки начали звонить мне и спрашивать, есть ли в КХЛ игроки, на которых стоит обратить внимание. Пришлось отвечать: «Воу! Воу! Воу! Я еще даже не прилетел в Россию! Подождите! Сначала мы достигнем своих целей, а потом вы уже будете спрашивать у меня рекомендации».

Разумеется, знаю, что Максим забросил 25 шайб в прошлом сезоне, и уже успел посмотреть, как он действует в атаках с ходу и в позиционном нападении. Многие вещи мне понравились. Шабанов — умный игрок, который знает, как находить путь к воротам. Но мне нужно больше времени и информации, чтобы оценить его потенциал. Однако, без сомнений, он выдающийся хоккеист.

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Хоккей
КХЛ
ХК Трактор
Бенуа Гру
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