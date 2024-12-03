Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 02:47

Гру — о поражении от «Салавата»: «Это была одна из тех игр игр, когда «Трактору» не везло»

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру подвел итоги матча FONBET Чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (1:4).

«В целом, я доволен нашими усилиями. Мы генерировали много моментов, но, наверное, эта была одна из тех игр, когда нам не везло. «Салават Юлаев», в свою очередь, забил две быстрые шайбы, а затем и этот решающий гол в конце второго периода, за несколько секунд до конца. В третьем периоде соперник удержал эту разницу. Стоит только их похвалить за это. Почему решился на замену вратаря после 0:2? Чтобы сменить настроение игры. Я уверен в наших обоих вратарей. Сергей Мыльников очень хорошо провел прошлый матч, где добыл важную победу. Если вы посмотрите на его статистику, то поймете, что он проводит очень хороший сезон. Я бы поставил Мыльникова против абсолютно любой команды в этой в Лиге. Что делает Ливо одним из лучших игроков КХЛ? Ливо — это тот игрок, которому нужен только один момент, чтобы забить гол. В свое время я рекомендовал «Тампе» его подписать, когда он был на рынке свободных агентов», — приводит слова Гру официальный сайт КХЛ.

«Салават Юлаев» одержал четвертую победу подряд. Уфимцы набрали 44 очка и занимают второе место в таблице Восточной конференции. «Трактор» с 46 очками лидирует на «Востоке».

КХЛ
ХК Салават Юлаев
ХК Трактор
Бенуа Гру
Читайте также
Путин пошутил про пересчет голосов на выборах президента Румынии
Бой за $ 191 000 000. Сколько заработают Фьюри и Усик
Биография Мераба Двалишвили: уехал из Грузии в США, работал на стройке и стал чемпионом UFC
Красно-белые зовут на работу спортдира, отстраненного от футбола за махинации, а в шорт-листе команды появилось трое россиян. Что сейчас происходит в «Спартаке»
Байден снял все уголовные обвинения со своего сына Хантера. Что пишут СМИ
Захарова назвала Зеленского дешевкой за его оскорбление в адрес России
Сегодня
Вчера
Неделя