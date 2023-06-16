Губернатор Челябинской области считает, что Кравцов будет успешно выступать за «Трактор»

Губернатор Челябинской области и президент «Трактора» Алексей Текслер верит в успешное выступление нападающего Виталия Кравцова в следующем сезоне КХЛ.

«Виталий раскрывался только в Челябинске и только при [главном тренере «Трактора"] Анваре [Гатиятулине]. Мы верим в него, — цитирует ТАСС Текслера. — В минувшем сезоне «Трактор» не сумел попасть в плей-офф, заняв девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. Оценю выступление плохо, мы сделали соответствующие выводы. У нас сменились все помощники главного тренера, произошли большие изменения в команде, настраиваемся на новый сезон, думаем дать бой. Мы доверяем Анвару Гатиятулину, у него большой потенциал, верим в него».

В мае «Трактор» объявил о возвращении Кравцова в клуб. Соглашение с 23-летним форвардом рассчитано до конца сезона-2024/25.

Кравцов — воспитанник «Трактора». В прошлом сезоне он выступал за «Рейнджерс» и «Ванкувер». Всего на его счету 8 (4+4) очков в 44 матчах в регулярном чемпионате НХЛ-2022/23.