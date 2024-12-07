Губернатор Тульской области Миляев высказался о вступлении АКМ в КХЛ

Сегодня, 16:39
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев прокомментировал потенциальное вступление команды АКМ в КХЛ.
— Поддерживаете инициативу клуба о вступлении в КХЛ?
— Движение, которое тульский хоккей показывает сегодня, естественным образом порождает высокие амбиции. Будем к этому стремиться.
— Какие задачи могут быть поставлены перед клубом, если он вступит в КХЛ?
— Давайте сначала окажемся там.
Напомним, АКМ подал заявку на вступление в КХЛ, однако решение об участие клуба в следующем сезоне пока не принято. Основная проблема — отсутствие в Туле подходящей по регламенту лиги арены.