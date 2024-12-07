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Сегодня, 16:39

Губернатор Тульской области Миляев высказался о вступлении АКМ в КХЛ

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев прокомментировал потенциальное вступление команды АКМ в КХЛ.

— Поддерживаете инициативу клуба о вступлении в КХЛ?

— Движение, которое тульский хоккей показывает сегодня, естественным образом порождает высокие амбиции. Будем к этому стремиться.

— Какие задачи могут быть поставлены перед клубом, если он вступит в КХЛ?

— Давайте сначала окажемся там.

Команда АКМ может может заявиться в&nbsp;КХЛ. В КХЛ может появиться новый клуб. Это российская команда, за три года ставшая лидером ВХЛ

Напомним, АКМ подал заявку на вступление в КХЛ, однако решение об участие клуба в следующем сезоне пока не принято. Основная проблема — отсутствие в Туле подходящей по регламенту лиги арены.

Хоккей
КХЛ
ХК АКМ
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