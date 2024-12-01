Губернатор Федорищев: «В Тольятти праздник, когда играет «Лада». Но у этого праздника есть оттенки. Будем осветлять»

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в интервью «СЭ» рассказал, что у него есть позитивные новости для болельщиков «Лады».

— По хоккейной «Ладе» есть хорошие новости?

— Есть. Сложный период, потому что там много игроков, которые попали в команду, но при этом сидят на скамейке и получают большие зарплаты. Немного конфликтная история. Но «Лада» сейчас и с точки зрения руководящего состава, и с точки зрения тренера будет меняться. Будет новый директор и новый тренер. Надеюсь, болельщики оценят эти изменения. И по результатам, и по более красивой игре. Несмотря на гигантские вливания со стороны региона в самарские профессиональные клубы, у нас большая проблема со спонсорами. Они не хотят идти в профессиональный спорт почему-то. Хотя я уже знаю почему. Они приняли решение не доверять свои деньги этим командам. Я с болельщиками «Лады» очень активно поработал и поговорил. У них есть вера в команду, они хотят, чтобы она была сильнее. Третьего числа планирую пойти на домашнюю игру с «Северсталью», поддержать команду.

«Лада» — это целая жизнь. Это весь город, автозавод. В Тольятти праздник, когда играет команда. Но у этого праздника есть оттенки. Будем осветлять. Уверен, что у «Лады» все будет здорово.

— Ваш монолог про плохое состояние инфраструктуры команды тоже вызвал серьезный резонанс.

— Обидно, что у нас в Волгодонске в 2003 году была тренажерка лучше, чем у команды суперпрофессионалов. Они получают баснословные зарплаты, а их заставляют тренироваться в таких условиях. Я этого не понял. Все говорят про деньги — да, у нас большой бюджет. Но куда он направляется? Ребята тренируются, а показывают не самую качественную игру. И ты начинаешь узнавать — какая тренажерка, какая медицина, какие мы возможности даем хоккеистам для восстановления. Вопросов куча, но ответов нет.

Ответ один — все идет сверху. Мы как система поддержки профессионального спорта сформировали ее с определенными коммерческими возможностями. Но на региональном бюджете не должны зарабатывать определенные группы лиц. Эти деньги должны идти на поддержку и развитие спорта. На появление местных талантов, которые закрепляются в профессиональных командах. В разных видах спорта дела обстоят по-разному. Например, по поводу баскетбола я общался со многими функционерами, в том числе и с руководством ЦСКА. Они сказали мне, что в баскетболе система построена прозрачно. Что нет таких ситуаций, где агенты зарабатывают сотни миллионов рублей на одной региональной команде.