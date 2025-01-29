Губерниев назвал Романа Ротенберга неплохим тренером

Известный спортивный комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев высказался о рейтинге «Самые медийные лица российского спорта-2024».

«Я в рейтинге выше Романа Ротенберга? С Романом мы прекрасно общаемся. Он в любом случае влиятельная и медийная фигура. Не важно, кто и на каком месте находится. Я считаю его неплохим тренером и желаю СКА всяческих удач.

Я умозрительно отношусь к рейтингам, привык, что присутствую в топах каждого такого рейтинга. Я просто стараюсь жить и работать, не обращать на это внимание. Конечно, приятно, но не более того.

Я хочу спросить: где остальные журналисты? Мне сложно сказать, почему других журналистов нет в рейтинге. Это надо спросить у них. Не все журналисты проходят испытание медными трубами. Например, тебя показали по телевизору или твой футбольный матч посмотрели один раз, тебя бабушка по подъезду узнала, а ты решил, что уже звезда. Но это не так. Работать надо, а не щеки надувать», — заявил Губерниев Legalbet.

Ранее в рейтинге, который составляют «СЭ» и «Медиалогия», Губерниев разделил 13-14 места с полузащитником клуба МЛС «Атланта Юнайтед» Алексеем Миранчуком. Ротенбергу досталась 15-я строчка.